Corona wird zum Problem für die Wettervorhersage

Vertikalprofile

Wie wichtig sind Wetterdaten von Flugzeugen für die Erstellung von Prognosen? "Beim Wetter stehen Verhältnisse in unterschiedlichen Höhen im Zusammenhang", erklärt Nikolas Zimmermann vom internationalen Wetterdienst UBIMET, der seinen Sitz in Wien hat. "Wenn man Wettervorhersagen erstellt, arbeitet man von oben nach unten." Da Flugzeuge während Aufstieg, Reiseflug und Landung durchgehend Wetterdaten aufzeichnen, könne man vollständige Vertikalprofile zu Temperatur, Druck, Wind etc. vom Boden bis zum Flugniveau erstellen.

Labile Atmosphäre

"Zwischen der Temperatur in 10.000 Metern und in 1500 Metern Höhe kann es große Unterschiede geben. Je größer die sind, desto labiler ist die Atmosphäre", erklärt Zimmermann. Was man daraus gut ableiten kann, sei etwa die Gewitterwahrscheinlichkeit. Fallen Flugzeugdaten weg, so kann man etwa weniger genau vorhersagen, ob es in einer bestimmten Region zu Gewittern kommt. "Wenn man sich auf rein automatisierte Prognosen verlässt, wie sie etwa die meisten Wetter-Apps verwenden, kann es sein, dass die Qualität nachlässt."

Für allgemeine Wettervorhersagen wird dies kaum problematisch sein, meint Zimmermann. In speziellen Bereichen kann es aber zu Beeinträchtigungen kommen. Flugzeugpiloten müssen sich auf weniger präzise Angaben zu Zonen einstellen, in denen es zu Turbulenzen kommen kann. Wanderer sind einem höheren Risiko ausgesetzt, dass es trotz anderslautender Prognose auf ihrer Route zu einem Gewitter kommt.