Diese Wetter-Apps empfiehlt die europäische Chefmeteorologin

Als weitere spannende App nannte Rabier den an der Universität Basel gegründeten Dienst Meteoblue, der bereits seit 2006 existiert. Dieser sei bei Prognosen oft erstaunlich zuverlässlich. Interessanterweise erreiche die App das aber nicht durch das zugrunde liegende Modell, sondern weil Meteoblue mithilfe von künstlicher Intelligenz die verschiedenen meteorologischen Modelle kombiniere und aus diesen eine möglichst valide Prognose herausrechne.

Künstliche Intelligenz

Dazu muss man wissen, dass jedes Modell - sei es das des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), das amerikanische Global Forecast System (GFS) oder das deutsche Modell ICON - seinerseits täglich zig Simulationen für die eigene Prognose berücksichtigt. Meteoblue ist nicht die einzige App, die mittels Algorithmen aus diesen Modellen wiederum eine eigene Vorhersage zu berechnen sucht, dürfte das - zumindest laut Ansicht von Rabier - aber relativ gut hinbekommen.

Das gesamte Interview mit Florence Rabier, in dem sie erklärt, warum die richtige Wetter- und Klimavorhersage auch in Zukunft ein kompliziertes Unterfangen bleibt und was sie von Greta Thunberg und den Fridays for Future hält, gibt es morgen, Mittwoch, auf futurezone.at zu lesen.