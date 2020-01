"Jeder glaubt, wir verhauen ständig die Wettervorhersage"

Florence Rabier leitet das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Die renommierte Meteorologin, die viele Jahre beim staatlichen französischen Wetterdienst Météo-France tätig war, hat mit ihrer Forschung seit den 90er-Jahren wesentlich zur Verlässlichkeit von satellitengestützten Wetterprognosen beigetragen. Die futurezone sprach mit Rabier am Rande der Europäischen Weltraumwoche in Helsinki.

futurezone: Warum ist es immer noch so schwierig, das Wetter richtig vorherzusagen?

Florence Rabier: Bei kurzfristigen Prognosen sind unsere Modelle schon sehr gut. Gleichzeitig agiert das Wetter immer ein bisschen chaotisch. Eine winzige Änderung irgendwo kann den künftigen Verlauf extrem beeinflussen und somit alles über den Haufen werfen. Wir versuchen das abzufangen, indem wir täglich 50 Simulationen zu möglichen Entwicklungen durchführen.

Wie wählt man die richtige Vorhersage aus diesen zig Möglichkeiten aus?

Genau das ist das Problem. An manchen Tagen kommen alle Modelle und Projektionen praktisch zum gleichen Schluss. Dann kann man die Temperatur auch Tage im Voraus mit maximal einem bis zwei Grad Abweichung vorhersagen. An anderen Tagen weiß man einfach nicht, ob der tropische Zyklon nach Portugal oder Irland abdriftet. Wir tun uns immer noch schwer, diese Ungewissheit in der Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Warum eigentlich? Man könnte diese Wahrscheinlichkeiten im Wetterbericht doch thematisieren.

Ja, und das wird auch verstärkt gemacht. Gleichzeitig mögen die Leute unsichere Wetterprognosen nicht. Wenn sie ihre Hochzeit planen, wollen sie wissen, wie das Wetter an diesem Tag wird. Manchmal gibt es diese Sicherheit aber leider nicht.