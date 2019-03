Der Mars hatte ein planetenweites Grundwassersystem

Tief unten

Die Böden der 24 Krater bzw. tiefen Becken, die von der ESA-Raumsonde Mars Express untersucht wurden, liegen mehr als 4000 Meter unterhalb der " Seehöhe" des Mars. Die " Seehöhe" am Mars wird durch den durchschnittlichen Radius des Planeten definiert. Zwischen 4000 und 4500 Meter Tiefe wurden unter anderem Kanäle in den Kraterwänden entdeckt, durch Unterspülungen geformte Täler, Deltas mit Sedimentablagerungen, durch stehendes Wasser geformte Terrassen und mehr gefunden. An den Kraterwänden fanden sich keine Hinweise darauf, dass das Wasser von oben in die Krater geflossen ist.

Verbindung mit Ozean

Die aus den geologischen Merkmalen resultierenden Wasserlinien stimmen auch mit den Küstenlinien eines mutmaßlichen Mars-Ozeans überein, der vor drei bis vier Milliarden Jahren auf dem Mars existiert haben soll. "Wir denken, dass dieser Ozean mit einem System aus Untergrundseen verbunden war, das sich über den gesamten Planeten erstreckt hat", meint Gian Gabriele Ori, einer der Co-Autoren der Studie.