Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit: Die Perseiden-Schauer beginnen

Wann die beste Zeit ist

Laut Berechnungen des Vereins Kuffner-Sternwarte zahlen sich dieser Tage Blicke gen Nordosten in Richtung des Sternbildes des Perseus voraussichtlich zu später Stunde aus: Vorausgesetzt der Himmel ist nicht bewölkt, beginnt die vielversprechende Beobachtungszeit heute, Donnerstag, gegen 23.00 Uhr. In den Tagen darauf verschiebt sich dieser Zeitpunkt dann jeweils um rund eine halbe Stunde später in die Nacht.

Für Wien rechnet die WAA mit den besten Beobachtungschancen am 11. August ab ungefähr 1.30 Uhr, am 12. August gegen 2.20 Uhr und am 13. August kurz nach 3.00 Uhr jeweils bis zum Beginn der Morgendämmerung (am Dienstag ab 3.36 Uhr). Die besten Chancen zur Beobachtung hat man in Gegenden, wo das Dunkel der Nacht noch relativ ungestört ist.

Im Zuge des fortschreitenden Ausbaus der Beleuchtung schrumpfen diese Gebiete jedoch zusehends, wie Forscher in einer Aussendung des Naturhistorischen Museum (NHM) Wien kürzlich warnten. Wie stark Kunstlicht das Dunkel der Nacht in Österreich verdrängt, wird im Rahmen des vom NHM geleiteten Projekts mit dem Titel "Lebensraum Naturnacht" analysiert.