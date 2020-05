Etappensieg gegen Gehirntumore

Anna starb in der Vorwoche. Die 15jährige aus Boston hatte ein Glioblastom, einen Gehirntumor, der als unheilbar gilt. Mit aktuellen Therapiemethoden überleben Patienten maximal eineinhalb Jahre. „Ich habe das Mädchen bis zu ihrem Tod betreut“, sagt die Kinderärztin und Onkologin Mariella Gruber-Filbin, „anders als in Österreich kommt der Onkologe in den USA ins Haus und betreut die Patienten daheim.“ Mariella Gruber-Filbin arbeitet und forscht am zur Universität Harvard gehörenden Dana-Farber/Children's Hospital Cancer Institute in Boston. Während Leukämie bei Kindern mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent geheilt werden kann, ist Glioblastom der Krebs, an dem die meisten Kinder sterben.

Und das will die Steirerin, die 2004 an der Medizinischen Universität Graz sub auspiciis praesidentis promovierte und anschließend an der Universität Wien zur Fachärztin der Kinderheilkunde ausgebildet wurde, ändern. Sie hat ihr Leben dem Kampf gegen den Kinderkrebs gestellt. „Es gibt da keine Vorgeschichte in der eigenen Familie, sondern als ich auf der kinderonkologischen Abteilung von Prof. Christian Urban in Graz war, habe ich vom ersten Tag an gewusst, dass ich mich auf dieses Gebiet spezialisieren will.“ Für sie sei die Onkologie einer der innovativsten medizinischen Bereiche. In der Kategorie „Young Scientist“ wurden Mariella Gruber-Filbin am Wochenende mit dem ASCINA-Award ausgezeichnet, das ist ein Preis, der jährlich an die erfolgreichsten österreichischen Wissenschaftler im Ausland vergeben wird.