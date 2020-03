Forscher rätseln über "Heißhunger" von Schwarzem Loch

Das Schwarze Loch Sagittarius A* (Sgr A*) inmitten der Milchstraße ist normalerweise unauffällig und dunkel. Vor knapp einem Jahr ist es jedoch plötzlich ungewöhnlich hell geworden. futurezone hat darüber berichtet.

Forscher der University of California in Los Angeles (UCLA) haben vergangenen Mai einen Ausbruch von Sgr A* beobachtet, bei dem es doppelt so hell aufgeleuchtet hat wie in den vergangenen 24 Jahren, in denen das Schwarze Loch beobachtet wurde. Tuan Do, Autor der aktuellen Studie, die im Fachmagazin Astrophysical Journal Letter publiziert wurde, glaubte erst, den Stern S0-2 auf den Aufnahmen festgehalten zu haben. In Wirklichkeit handelte es sich aber um Sgr A*.

Ein Schwarzes Loch ist per se zwar nicht sichtbar, aber die Materie, die sich um das Schwarze Loch bewegt. Sie wird angesogen, erhitzt sich und wird hell, bevor sie über den sogenannten Ereignishorizont fällt. Dort wird die Materie von der Schwerkraft des Schwarzen Lochs angezogen. Da es so stark aufleuchtet, nehmen die Forscher an, dass es besonders viel Materie "verspeist" hat.