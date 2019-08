Niemand weiß, wieso das Schwarze Loch der Milchstraße plötzlich leuchtete

Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, genannt Sagittarius A* (Srg A*), ist vor einiger Zeit aufgeleuchtet und hat Wissenschaftler ins Grübeln gebracht. Das Srg A* von 4,1 Millionen Sonnenmassen ist 26.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Zwar geht kein Licht über seinen Rand hinaus, doch Astronomen können seine Interaktionen mit hellen Sternen und Staubwolken die es umgeben, beobachten, wie Vice berichtet.

75 Mal heller

In der Nacht vom 13. Mai 2019 hat UCLA-Astronom Tuan Do gemeinsam mit seinen Kollegen das Sgr A* vom Keck-Observatorium am Gipfel des 4200 Meter hohen schlafenden Vulkans Mauna Kea auf der Insel Hawai'i beobachtet. Innerhalb von zwei Stunden wurde das Schwarze Loch im Bereich des Infrarotlichts um 75 Mal heller.

„Die Helligkeit des Srg A* verändert sich ständig, wird innerhalb von Minuten bis Stunden heller und schwächer – es flimmert wie eine Kerze“, sagt Do und ergänzt: „Wir glauben, dass dieses Jahr etwas Ungewöhnliches passiert, denn das Schwarze Loch scheint sich in seiner Helligkeit immer mehr zu verändern und erreicht hellere Levels als wir bisher in der Vergangenheit je gesehen haben.“ Demnach war die hellste Stufe zweimal heller als das Maximum in den vergangenen 20 Jahren.