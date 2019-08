Highspeed-Mondstaub kann Mondkolonien gefährden

Vom beschleunigten Mondstaub getroffene Maschinen könnten enorm beschädigt werden. Selbst Raumschiffe im Orbit des Mondes, die sich in der Schusslinie der aufgeschleuderten Partikel befinden, würden erhebliche Schäden davontragen. Forschungscamps, die in der Nähe der Landestellen stehen, wären damit wörtlich unter Beschuss von Teilchen, die wie Pistolenschüsse auf das Equipment hageln.

Dabei handle es sich nicht mehr nur um Staub, sondern um Kies, sagte Metzger gegenüber The Verge. Das Regolith, also die etwa einen Zentimeter hohe Schicht an losem Material über der Mondoberfläche, enthält neben Steinen und Staub auch Glas. Durch die extreme Hitze und das anschließende rasante Abkühlen nach dem Einschlag winziger Meteoriten werden die Staubpartikel zu scharfem Glas.

Start und Landung problematisch

Die Auswirkungen des beschleunigten Mondstaubs konnte man bereits in den 1960er Jahren am Roboter Surveyor 3 beobachten. Der Roboter wurde vom aufgewirbelten Staub der in 200 Meter Entfernung gelandeten Apollo 12 getroffen. Als die Astronauten Surveyor 3 kontrollierten, hatte dieser sich über die Jahre braun gefärbt. Die Seite, die der Apollo 12 Landestelle zugewandt war, erstrahlte aber wieder weiß. Der beschleunigte Staub hatte die Sonde gesandstrahlt und ihre Oberfläche mit winzigen Einschlagkratern und Rissen übersät.