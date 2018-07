Bemannte Raumfahrt: Ein kleiner Schritt für Milliardäre

Privat statt Staat

In wenigen Jahren soll sich das ändern. Es wird aber nicht die NASA oder eine andere staatliche Raumfahrtagentur sein, die in die Bresche springt. In Zukunft werden Menschen von privaten Unternehmen ins Weltall gebracht werden. Gleich mehrere Firmen kämpfen darum, dieses Geschäft zu machen. Den Transport von Astronauten zur ISS wollen Boeing und SpaceX schon in Kürze übernehmen. Beim Transport von Touristen ins All sind es Blue Origin und Virgin, die um die Vorherrschaft kämpfen.

Was die privaten Raumfahrtunternehmen gemeinsam haben, ist, dass sie von der Risikobereitschaft und den Visionen von Milliardären abhängig sind. Boeing entwickelt seine Kapsel CST-100 „Starliner“ mit Unterstützung des amerikanischen Unternehmers Robert Bigelow. SpaceX wurde vom Tesla-Chef Elon Musk gegründet. Hinter Blue Origin steht der Amazon-Boss Jeff Bezos und Virgin Galactic wird vom britischen Milliardär Richard Branson finanziert. Die Machtverhältnisse auf der Erde haben sich seit den 1960er-Jahren also deutlich verschoben. Staatliche Unterstützung ist trotzdem willkommen. Die NASA etwa hilft den Firmen mit Know-how, Forschungsfinanzierung und lukrativen Aufträgen.