Blue Origin: Test von wiederverwendbarer Trägerrakete erfolgreich

Das private Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat am Mittwochabend erfolgreich seine wiederverwendbare Trägerrakete New Sheperd sowie die dazugehörige Raumkapsel getestet. Der SpaceX-Konkurrent führte bereits zuvor erfolgreiche Testflüge mit New Sheperd durch, dieses Mal stellte man mit rund 118 Kilometer Höhe (389.846 Fuß) einen neuen Höhenrekord auf.