Forscher rekonstruieren Verlauf der Donau

Anhand von alten Karten, Berichten, Rechnungen für Brücken- und Regulierungsbauten, aber auch Gerichtsakten erforschten die Wissenschafter um Verena Winiwarter vom im Wien ansässigen Zentrum für Umweltgeschichte der Universität Klagenfurt, wie sich der Lauf der Donau im Raum Wien seit dem Ende des Mittelalters verändert hat. „Man fängt dazu in der Gegenwart an, denn man weiß ja, wie die Gegend heute aussieht, geht dann in der Zeit zurück und sucht Schritt für Schritt nach der nächsten historischen Quelle“, erklärte sie. Allerdings könne man zum Beispiel Karten und Berichte aus dem 16. Jahrhundert nicht einfach für bare Münze nehmen und in ein modernes Geo-Raster „hineinzwängen“, sondern man muss die Sichtweise der Chronisten berücksichtigen, sagte ihr Kollege Martin Schmid.

So haben die Forscher zum Beispiel eine Karte aus dem Jahr 1601 gefunden, in dem der Wiener Arm (der Vorläufer des heutigen Donaukanals) als breiter, geradlinig fließender Strom eingezeichnet ist, während der sogenannte Wolfsarm auf der Zeichnung als mickriges Flüsschen im rechten Winkel nach Norden abzweigt, erklärte Severin Hohensinner vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien. „Die Leute haben den Fluss aber nicht so gezeichnet, wie er damals war, sondern wie sie ihn haben wollten“. Denn der Wolfsarm war damals in Wirklichkeit der Hauptarm und der Wiener Arm drohte zu versanden. Das passte den Wienern überhaupt nicht, denn sie brauchten den Fluss nahe der Stadt - etwa als Transportweg und zum Schutz bei Angriffen der osmanischen Heere.