Hightech-Brille gegen Jetlag entwickelt

Noch haben die fünf Lumostech-Gründer Schreibtische im Stanford Venture Studio an der Universität Stanford und offiziell nur einen Prototypen der Jetlag-Maske. Doch in etwa einem halben Jahr will man bei einer Kickstarter-Aktion Geld sammeln und mit der Produktion der Brille beginnen. Mit Gründerzentren spricht man derzeit ebenso wie mit Business-Angels, die in das Projekt investieren wollen. Kunden für die Lumostech-Augenbinde gäbe es viele – neben Vielfliegern soll die Augenbinde auch an Hotels und Airlines verkauft werden – letztere könnten sie nicht nur als Give-Aways verschenken, sondern auch ihren eigenen Crews zur Regeneration zur Verfügung stellen. Aber bei dem geplanten Preis, der noch nicht publik gemacht wird, könnten sich auch unter Ferienfliegern viele finden, die ihren Urlaub ab dem ersten Tag genießen und künstlich ihre innere Uhr umstellen wollen.