Hubble fotografiert spektakuläres kosmisches Feuerwerk

Leuchtendes Magnesium

Auf der neuen Hubble-Aufnahme ist zu erkennen, dass bestimmte Gase, die bei der Eruption ins All ausgestoßen wurden, nicht an Orten sind, wo sie Astronomen vermutet hätten. Zwischen den beiden leuchtenden Staubblasen und einer Schicht aus Stickstoff (auf dem Bild in Rot) wurde eine Wolke aus leuchtendem Magnesium (blau) entdeckt. Das Magnesium entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit vom Eruptionszentrum, und zwar in einem Bereich, der laut den Wissenschaftlern leer hätte sein sollen. Die neue Entdeckung verrät den Forschern mehr über die Mechanismen großer Sternenexplosionen.

Supernova kommt erst

Die gewaltige Eruption, die ab ca. 1840 sichtbar wurde, dürfte eine Art Nahtoderlebnis für Eta Carinae gewesen sein. Vernichtet wurde es dabei jedoch nicht. Eine Supernova könnte aber jederzeit folgen. Der schwerere Hauptstern des Systems befindet sich am Ende seiner Lebenszeit. Die Supernova, also die vollständige Zerstörung der Sterne, sollte in seinen Auswirkungen noch wesentlich dramatischer als die vorhergehende Eruption sein. Möglicherweise hat sie auch bereits stattgefunden, schreibt Phys.org. Sehen wird man dieses Ereignis auf der Erde allerdings erst in mehreren tausend Jahren.