In Japan wurde eine neue Corona-Variante entdeckt

Neue Corona-Varianten in Österreich

In Österreich wurden in den vergangenen Tagen die ersten Fälle bekannt, bei denen Personen mit der neuen Variante, die in Großbritannien entdeckt wurde, infiziert waren. Laut Virologin Monika Redlberger-Fritz sei die britische Variante vor allem deswegen beunruhigend, weil sie um 56 Prozent infektiöser ist als die bisher dominante Virus-Variante.

"Wenn man 100 Personen hernimmt, haben die in der alten Variante 10 andere Personen mit dem Virus angesteckt, in der neuen infizieren sie 15,6", sagt Redlberger-Fritz. "Wenn wir nicht aufpassen, wird das ein Problem."

Bei der Schwere der Erkrankung gebe es zwischen alter und neuer Variante keine Unterschiede, aber wenn mehr Menschen infiziert werden, werde das Gesundheitssystem stärker belastet und es gebe mehr Todesfälle. Die aktuellen COVID-19-Impfungen seien aus momentaner Sicht auch gegen die britische Variante wirksam.