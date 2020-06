James Cameron taucht zum tiefsten Meerespunkt

Dritter Mensch in 11.000 Metern Tiefe

Bislang waren nur zwei Menschen in fast 11 000 Metern Tiefe. Doch der Schweizer Piccard und der Amerikaner Walsh hatten sich am 23. Januar 1960 schon nach 20 Minuten auf die stundenlange Rückreise gemacht. Ihre „ Trieste“ war zum Teil in Deutschland gebaut worden und musste den enormen Druck in 11 000 Metern Tiefe aushalten. Militärische U-Boote ächzen schon bei 300 Metern. Cameron war jetzt von 170 000 Tonnen Wasserdruck umgeben.

„Die Tiefseegräben sind die letzte unerforschte Grenze unseres Planeten“, hatte er zuvor erklärt. „Sie bieten Wissenschaftlern ein Forschungsfeld für 100 Jahre.“ Der Kanadier wusste auch, dass sein Abenteuer nicht ungefährlich ist: „Ja, natürlich mache ich mir Sorgen“, sagt er, schließlich wisse niemand, was da unten passiere. „Aber Angst ist eine gute Sache, wenn man ein Forscher ist“.