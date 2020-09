Kohlenstoffreiche Planeten könnten aus Diamanten bestehen

Diamantenproduktion simuliert

Anders als unsere Sonne könnten andere Sterne aber ein höheres Kohlenstoff-zu-Sauerstoff-Verhältnis haben. In Kombination mit Wasser könnten in dieser Umgebung kohlenstoffreiche Planeten entstehen. „Das ist anders als alles andere in unserem Universum“, schreibt Studienleiter Harrison Allen-Shutter. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin The Planetary Science Journal veröffentlicht.

Um ihre Theorie zu testen, simulierten die Forscher das Innere von Kohlenstoffplaneten mithilfe von Diamantenstempelzellen. Diese Geräte können winzige Materialmengen sehr hohem Druck und hoher Hitze aussetzen. Darin wurden Siliciumcarbid und Wasser verdichteten. Das Siliciumcarbid reagiert mit dem Wasser und es entstanden Diamanten und Siliziumdioxid.