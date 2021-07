Lise Meitner: Um den Nobelpreis betrogen

„ Hahn flehte Meitner in diesen Briefen regelrecht darum an, dass sie ihm Erklärungen für die Phänomene liefern solle, die er bei seinen Versuchen beobachtet hatte“, sagt Traxler. Meitner erklärte ihrem „Hähnchen“, wie sie ihn manchmal nannte, daraufhin ihre Theorie.

Dass er ohne Hilfe Meitners nicht in der Lage gewesen wäre, seine Experimente theoretisch einzuordnen, legen Briefe nahe, die er 1938 geschrieben hatte – damals war die Jüdin Meitner bereits ins schwedische Exil geflohen. Hahn blieb in Berlin , wo er zuvor mit Meitner am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie geforscht hatte.

© Churchills Archive Centre, The Papers of Lise Meitner

Isoliert und intrigant

Dass die Physikerin so oft nominiert wurde, aber nie zum Zug kam, habe viele Gründe, ist die Biografin überzeugt. „Dass sie eine Frau war, war einer davon. Aber auch die politischen Umstände spielten eine große Rolle.“ So waren die Wissenschaftler des Nobelpreiskomitees im neutralen Schweden zu der Zeit sehr isoliert, was es für sie schwierig machte, Meitners Leistung einzuordnen. Hintergrund: Tauschten sich 1938 die Wissenschaftler international noch über das Thema aus, so änderte sich das schlagartig, sobald sie merkten, dass die Forschung auch für militärische Zwecke genutzt werden könnte – für den Bau der Atombombe.

Auch ein gehöriges Maß an Bosheit führte dazu, dass Meitner nicht die Anerkennung erhielt, die sie verdient hätte. So intrigierte zum Beispiel der Chemiker Theodor Svedberg gegen sie: „Er verfasste 1941 ein absurdes Gutachten, wonach Hahn 1938 die wichtigsten Ergebnisse geliefert habe und nicht Meitner“, berichtet Biografin Traxler. Auch Manne Siegbahn, der wie Meitner eine Stelle am Nobel-Institut hatte, unterband, dass ihre Arbeit gewürdigt wurde. Er war Vorsitzender im Nobel-Komitee für Physik und wollte auf keinen Fall seine Konkurrentin stärken.

Pech war für Meitner, dass die Kernspaltung eine transdisziplinäre Entdeckung ist – 1961 wurde sie nicht für den Chemie-, sondern für den Physiknobelpreis nominiert. Meitner ging wieder leer aus.

Buchtipp David Rennert, Tanja Traxler: Lise Meitner. Pionierin des Atomzeitalters, Residenz-Verlag, 24 Euro