Livestream: Falcon-9-Rakete mit Roboter startet in Richtung ISS

Am Freitag den 29. Juni ist der Raketenstart einer neuerlichen Versorgungsmission für die Internationale Raumstation ISS. Um 5:42 Ortszeit (11:42 MESZ) soll die SpaceX-Falcon-9-Rakete mit dem Dragon Transporter von Cape Canaveral in Florida abheben und in Richtung ISS fliegen.

Dragon ist mit rund 2700 Kilogramm beladen. Neben Nahrung und wissenschaftlichen Geräten befindet sich darauf auch der Roboter CIMON, der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist.

Das Wetter dürfte dem Start dieses Mal keinen Strich durch die Rechnung machen, wie die NASA in ihrem Blog schreibt. So erwarten die Meteorologen zu einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit gute Bedingungen für den Start. Hier der Livestream von SpaceX: