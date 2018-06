SpaceX bringt Roboter-Astronauten mit künstlicher Intelligenz auf ISS

Am Freitag startet eine Falcon-9-Rakete des privaten Raumfahrt-Unternehmens Space X mit rund 2,7 Tonnen Ladung in Richtung internationale Raumstation ( ISS). Neben Nahrung und technischem Equipment findet sich in der Ladung auch ein neuer Kollege für die Crew. CIMON ist allerdings kein menschlicher Astronaut, sondern ein in etwa basketballgroßer Roboter, der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Sein Name steht für Crew Interactive Mobile Companion.

CIMON soll durch die Station schweben und mit den menschlichen Astronauten interagieren. Dabei soll er auch auf Gesprochenes reagieren. Damit er sich selbstständig bewegen kann, ist er mit zwölf internen Ventilatoren ausgestattet, die es ihm erlauben, in jede beliebige Richtung zu schweben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) schreibt.