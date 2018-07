Mars-Rover sitzen nun schon seit drei Wochen im Dunkeln

"Am 1. Juni konnten wir noch 645 Wattstunden generieren", erklärt der zuständige NASA-Manager James Rice. Die letzte Messung wurde am 10. Juni durchgeführt: "22 Wattstunden, so wenig haben wir noch nie gemessen", sagt Rice. Die NASA befürchtet, dass das fehlende Sonnenlicht und die Kälte dem Rover zusetzen könnte, gibt sich aber dennoch optimistisch: "Wir erwarten keine thermischen Schäden am Fahrzeug", so Rice. "Der Rover ist noch lange tot", richtet Rice jenen aus, die bereits von einem sicheren Tod des Mars-Fahrzeugs ausgehen.

Aus 90 Tagen wurden 14 Jahre

Wie es um den Zustand des Opportunity-Rover tatsächlich steht, wird sich erst zeigen, wenn sich der Sturm gelegt hat. Denn in der Zwischenzeit ist es den NASA-Ingenieuren nicht möglich, Kontakt herzustellen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem zweiten, aktiven Mars-Rover Spirit. Auch er hat ein ausdauerndes Schläfchen eingelegt, bis sich der Mars-Sturm verzogen hat.