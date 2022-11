Neue metrische Vorsilben gewählt: Erde wiegt 6 Ronnagramm

Im Schloss von Versailles bei Paris fand in den letzten Tagen die 27. Generalkonferenz für Gewichte und Maßeinheiten statt. Dabei haben Wissenschaftler*innen auf der Welt neue Vorsilben für metrische Maße gewählt. Bei großen Einheiten gab es bisher etwa nur eine Bezeichnung für eine Zahl gefolgt von 24 Nullen: Yotta. Nun gibt es auch Bezeichnungen für Zahlen mit 27 sowie 30 Nullen bzw. 27 und 30 Nachkommastellen.

6 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Gramm

"Die Erde wiegt ungefähr 6 Ronnagramm", gibt Richard Brown, der Chef der Metrologie im UK National Physical Laboratory gegenüber Phys.org ein Beispiel. Es geht aber auch noch größer: "Jupiter wiegt rund 2 Quettagramm." Eine zwei mit 30 Nullen. Am anderen Ende des Spektrums gibt es nun die Vorsilben Ronto und Quecto.

Keine Zukunft für Bronto

Die Notwendigkeit zur Einführung neuer Vorsilben sah das Gremium durch das Auftauchen von inoffiziellen Fantasiebezeichnungen für gegeben. Im Bereich Datenspeicher tauchten etwa Begriffe wie Brontobytes oder Hellabytes auf. Am Internationalen Einheitensystem (SI) mussten offizielle Anpassungen gemacht werden. Alle vier Jahre besteht die Gelegenheit dazu.

Bronto und Hella kamen als offizielle Vorsilben nicht in Frage, weil man Vorsilben mit nur einem Buchstaben abkürzen muss. B und H waren bereits vergeben, R und Q allerdings nicht. Das A am Ende des Wortes für besonders große Zahlen und das O für kleine Zahlen haben sich als Norm etabliert. Die Buchstaben dazwischen ergaben sich aus einer losen Anlehnung an lateinische Begriffe für 9 und 10 - quasi für die Anzahl der Dreierpakete an Nullen hinter oder vor einer Zahl.