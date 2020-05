Manipulierte Mikroben lassen Vaginen nach Cola schmecken

Ein Mensch besteht aus zehnmal mehr mikrobiellen als eigenen Zellen. Ohne diese permanenten Mitbewohner, auch Mikrobiom genannt, wäre der Homo sapiens nicht lebensfähig. Forscher und Unternehmen wollen jetzt durch die Manipulation des Genoms dieser Gast-Organismen Krankheiten heilen und kosmetische Anpassungen am Menschen vornehmen, wie motherboard berichtet. Das US-Start-up mirOculus etwa versucht, die Mikroflora im Körper so zu verändern, dass sie gegen HIV vorgehen kann. "Es gibt ein Mikrobiom in unserem Verdauungstrakt, im Genitalbereich, in der Haut, im Mund, in der Nase, im Lymphsystem und so weiter. Die Mikroorganismen haben zusammen mehr als zehn Millionen Gene, der Mensch selbst hat nur 23.000. Sie haben also mehr Daten als wir, sind anpassungsfähiger und bilden unsere erste Verteidigungslinie, etwa bei Infektionen", so mirOculus-Gründer Gilad Gome gegenüber motherboard.

Die Kosten für die Manipulation der Mikrobiom-DNA sinken durch die Weiterentwicklung der Biotechnologie stetig. Laut Gome ist der Punkt, an dem eine maßgeschneiderte Mikroorganismen-Fauna geschaffen werden kann, bereits erreicht. In einigen Jahren sollen solche Behandlungen tatsächlich auf den Markt kommen. Gome ist eine Partnerschaft mit Cambrian Genomics eingeganen, das einen Prozess entwickelt hat, den es "DNA-Laserdrucken" nennt. Dabei werden DNA-Bausteine mit einem Laser präzise in einen Mikroorganismus eingebracht, was eine zielgenaue Manipulation erlaubt. Zudem soll die Sequenzierung von Erbgut durch technische Fortschritte des Unternehmens bald 100 mal billiger sein als heute. Neben Behandlungsmöglichkeiten für Laktoseintolleranz und Zöliakie haben die Mikrobiom-Pioniere aber auch prosaischere Anwendungen ihrer Methoden im Sinn.