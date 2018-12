„Mutter von Hubble-Teleskop“ Nancy Roman gestorben

Auszeichnungen

Im Laufe ihres Lebens erhielt Roman zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem den Women in Aerospace Lifetime Achievement Award und den NASA Exceptional Scientific Achievement Award. Sie war außerdem in der amerikanischen Vereinigung für Frauen in Universitäten ( American Association of University Women) tätig und hat sich Zeit ihres Lebens auf dafür eingesetzt, Schulkinder dazu zu motivieren, einen Karriereweg in der Forschung einzuschlagen.

2007 brachte Lego ein Figurenset auf den Markt, um weibliche Pionierinnen bei der NASA zu ehren. Neben den Astronautinnen Sally Ride und Mae Jemison sowie der Programmiererin Margaret Hamilton war auch Roman eine Figur gewidmet, wie die Washington Post schreibt.

„Ich bin froh, dass ich viele Menschen ignoriert habe, die mir gesagt haben, ich könne keine Astronomin sein“, sagte sie später in einem Interview.