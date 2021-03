NASA benennt ersten Felsen am Mars in Navajo-Sprache

Der erste wissenschaftliche Fokus der Perseverance am Mars ist ein Felsen namens „Máaz“.

„Máaz“ heißt auf Navajo Mars. Das Team des Perseverance Rover hat zusammen mit dem Navajo Nation Office das erste Forschungsprojekt in der Sprache der Navajos benannt, heißt es in einer Aussendung der NASA.

Die Felsen der Oberflächen-Missionen bekommen immer sogenannte Nicknames. Rover-Teams suchen diese bislang so aus, dass die Objekte nach Regionen benannt werden, die geologisch interessant sind. Die Punkte dienen dann auch als Referenzpunkte für die gesamte Mission.