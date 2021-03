Mars-Rover macht traumhafte Bilder von Wolken am Mars

Die feinen Wolkenbänder in der dünnen Mars-Atmosphäre sorgen für Begeisterung.

Derzeit wird der jüngste der Mars-Rover mit Lorbeeren überschüttet. Bei all dem Trubel um Perseverance könnte der andere aktive Mars-Rover beinahe in Vergessenheit geraten.

Wasser in der Mars-Atmosphäre

Die dünnen Wolkenbänder sind ein Beweis dafür, dass es auf dem Mars ein wenig Wasser in der Atmosphäre gibt. Allerdings ist der Wassergehalt etwa nur ein Tausendstel des Wassergehalts in der Erdatmosphäre.

Aufgrund des niedrigen Wasseranteils und auch aufgrund der teils unwirtlichen Temperaturen gibt es auf dem Mars jedoch keinen Niederschlag.

Außerdem ist am Mars der Aggregatzustand des Wassers in den Wolken nicht flüssig oder gasförmig sondern fest und besteht aus leicht gefrorenem Eis, wie die NASA erklärt. Am ehesten seien die Mars-Wolken mit Eisnebel vergleichbar.