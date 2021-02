Mars-Rover schickt hochaufgelöstes 360-Grad-Panorama zur Erde

Das Panorama-Bild wurde aus insgesamt 142 einzelnen Fotos zusammengesetzt, schreibt die NASA. Das Foto sei so hochaufgelöst, dass in der Nähe des Rovers Details von nur 3 bis 5 Millimetern und in weiterer Ferne Details von 2 bis 3 Metern deutlich erkennbar seien. Das von der NASA veröffentlichte jpg-Foto hat eine Auflösung von 36.952 x 11.570 Pixel.

Details erkennbar

Das Bild zeigt unter anderem Geröll, Hügel und den Horizont rund um den "Jezero Crater", dem ausgetrockneten See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern. Dieses Gebiet werde der "Perseverance" in den kommenden 2 Jahren untersuchen.