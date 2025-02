Mysteriöses Tiltrotor-Flugzeug in der Mojave-Wüste entdeckt

Er habe keine Ahnung, um welches Flugzeug es sich dabei handelt, schreibt der Fotograf in seinem Posting . Tatsächlich gibt es keine optischen Anhaltspunkte , die eine mögliche Herkunft des Fliegers nahelegen würden. Er ist zudem lediglich mit der Grundierung bemalt und hat noch keinen regulären Lack, was durchaus üblich bei Prototypen ist.

Ein völlig unbekanntes Tiltrotor-Fluggerät wurde nun in der Mojave-Wüste entdeckt. Der Fotograf Matt Hartman hat das mysteriöse Flugzeug mehrfach abgelichtet und Bilder davon auf X und Flickr veröffentlicht.

Was Kipprotor-Fluggeräten so interessant macht, ist die Tatsache, dass sie sowohl vertikal als auch auf herkömmlichen Weg landen und starten können. Das verleiht den ungewöhnlichen Flugzeugen eine hohe Flexibilität und macht sie vor allem für militärische Zwecke interessant.

Die Merkmale der Kipprotor-Maschine

Der Mojave Air and Space Port im Bundesstaat Kalifornien wird von zahlreichen Luft- und Raumfahrtunternehmen als Testgelände genutzt - auch von den US-Streitkräften. Gerade eben wurde in der Mojave-Wüste beispielsweise der Concorde-Nachfolger getestet.

Auffallend an dem Fluggerät sind in erster Linie natürlich die kippbaren Triebwerke an den äußeren Enden der Tragflächen. Insgesamt ist die Maschine mit 6 Rotoren ausgestattet, von denen mindestens 2 im Horizontalflug nach vorne gekippt werden können.

Am Heck des Flugzeugs dürfte sich ein trapezförmiges Doppelleitwerk befinden, wie auf den Bildern zu sehen ist. Die Windschutzscheibe des Cockpits ist in der Mitte getrennt, was darauf hindeutet, dass dort 2 Personen nebeneinandersitzen. Auch eine große Tür ist zu erkennen.

Möglicherweise Hybrid-Antrieb

Um welche Art des Antriebes es sich handelt, ist unklar. The War Zone rätselt darüber, ob es sich möglicherweise um einen Hybrid-Antrieb handelt. An den Propellern an den Tragflächenspitzen sind jedenfalls Auspuffrohre zu sehen, die auf eine herkömmliche Turbine hindeuten.

Die US Air Force arbeitet seit 2020 an dem Agility Prime-Programm, bei dem elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) für Militäreinsätze ausgelotet werden. Da ein reiner Elektroantrieb die Reichweite dieser Fluggeräte stark limitiert, wurde erst kürzlich auf Hybrid-Antriebe umgeschwenkt.