Faszinierendes Video zeigt Mars-Landung in hoher Auflösung

Die ersten Video- und Tonaufnahmen von Perseverance seien unglaublich, so die NASA. Auch neue Fotos wurden veröffentlicht.

Solche Video- und Ton-Aufnahmen habe es noch nie zuvor gegeben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Die Videos zeigen Perseverance auf den letzten 11 Kilometern seines Landeanflugs.

Das veröffentlichte Video zeigt, wie der Rover in die obere Mars-Atmosphäre eintritt. Dabei bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von 20.100 km/h.

Erste Tonaufnahme von der Mars-Oberfläche

Die Tonaufnahmen von der Landung waren laut NASA nicht zu verwerten. Die Mikrofone des Rovers hätten keine brauchbaren Daten von der Landung gesendet - aber später die ersten jemals empfangenen Tonaufnahmen von der Oberfläche des Mars geschickt, hieß es.

Auf ihnen ist unter anderem etwas zu hören, was wie eine Windböe klingt. Auch neue Fotos wurden veröffentlicht. Sie zeigen den Mars-Rover selbst in Nahaufnahme sowie die Mars-Oberfläche.