Spektakuläre Fotos zeigen Mars-Landung aus mehreren Perspektiven

Nach der erfolgreichen Mars-Landung am Donnerstag befindet sich der Perseverance-Rover noch in der Akklimatisierungsphase. Die zahlreichen Instrumente des Roboters werden dabei auf ihre Funktionsfähigkeit getestet und schrittweise in Betrieb genommen.

In seinem Bordcomputer hat Perseverance bereits eine Menge an Daten gespeichert, die nun nach und nach zur Erde gesendet werden. Darunter waren auch mehrere Fotos, die die US-Raumfahrtagentur NASA nun veröffentlicht hat.

Finale Phase der Landung

Auf einem der Fotos ist die letzte Phase des Landemanövers zu sehen. Dabei hat sich das Landemodul bereits vom Fallschirm verabschiedet und der so genannte "Sky Crane" lässt den Rover mithilfe von Kabeln zur Oberfläche des Mars herunter. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Perseverance ungefähr 20 Meter über dem Boden.