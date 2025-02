Kofferanhänger mit E-Ink-Display ist gleichzeitig ein Smart Tracker

Bei Flugreisen sind verlorene Koffer ein Ärgernis. Smart-Tracker wie Apple AirTags oder andere Bluetooth-Tracker werden immer beliebter, weil man damit nachvollziehen kann, wo das verlorene Gepäckstück abgeblieben ist. In der Regel muss man jedoch seine Kontaktdaten noch immer mit einem analogen Schild anbringen.

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter wird nun für ein neuartiges Gerät namens PhotoTag Geld gesammelt, das gleichzeitig Tracker und Bildschirm ist. Das E-Ink-Display soll 4 Farben und Graustufen darstellen können, damit man beliebige Infos auf dem Gerät anzeigen kann. Neben Kontaktdaten zählen dazu auch dekorative Bilder und QR-Codes.

Mit Goolge und Apples Netzwerken kompatibel

PhotoTag soll mit Apples „Find My“- und mit Googles „Find“-Netzwerk kompatibel sein. Sobald irgendein iPhone oder Android-Handy mit aktivem Bluetooth in der Nähe ist, wird der Standort in die Cloud hochgeladen und dieser dem Besitzer des PhotoTags mitgeteilt. Verliert man einen Koffer oder anderen Gegenstand, an dem das Gerät befestigt ist, können die Besitzer den Verbleib auch aus der Ferne nachvollziehen.