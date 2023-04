Neue farbige E-Ink-Displays sollen mit LCDs mithalten können

E-Ink-Displays finden immer größere Verbreitung. Aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauchs zieren sie nicht nur E-Book-Reader, sondern auch Preisschilder in Supermärkten oder Fahrplananzeigen an Öffi-Stationen. Neben Schwarz-Weiß-Displays gibt es E-Ink auch in Farbe. Dabei werden ständig Fortschritte gemacht. Die neueste Generation farbiger E-Ink-Displays soll in ihrer Bildschärfe und Farbdarstellung sogar mit LCD-Bildschirmen mithalten können, berichtet Gizmodo.