E Ink stellt farbiges und faltbares Display für E-Reader vor

E Ink hat die nächste Generation seiner Gallery-Displays angekündigt: E Ink Gallery 3, das auch in rollbaren und faltbaren Versionen verfügbar sein wird. Laut Gizmodo soll es in der Lage sein über 50.000 Farben anzuzeigen. Dafür nutzt das Panel Partikel in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Weiß.