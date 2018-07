NASA legt Kepler schlafen, um das letzte bisschen Treibstoff zu sparen

Eine Ära neigt sich dem Ende zu. Das Weltraumteleskop Kepler ist kurz davor, den letzten Treibstoff zu verbrauchen. Schon im März hat die NASA dies angekündigt, um die Fans des Planetenjägers auf diesen traurigen Moment vorzubereiten.

Wie die NASA jetzt bekannt gab, wurde Kepler vorerst in den Schlafmodus versetzt. Das Weltraumteleskop soll am 2. August wieder aufwachen, wenn es in der korrekten Position ist, um Daten zur Erde zu übertragen. So soll sichergestellt werden, dass die zuletzt gesammelt Daten noch ankommen, bevor der Treibstoff endgültig aus ist.