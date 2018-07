Neuer NASA-Satellit übernimmt Jagd nach Exoplaneten

Das Weltraumteleskop Kepler ist kurz davor, seinen letzten Treibstoff zu verbrauchen. Aus diesem Grund hat die NASA Kepler zuletzt wieder in den Schlafmodus versetzt. Das nächste Aufwachen ist für 2. August geplant. Die Suche nach Exoplaneten soll künftig dann der Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) übernehmen, der am 18. April ins All geschickt wurde.