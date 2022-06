Erstmals wurden 2 Zeitkristalle verbunden

Die geglückte Verbindung von Zeitkristallen bringt die Forschung an neuen Quantencomputern einen Schritt nach vorne.

Wissenschaftler*innen ist es gelungen, 2 Zeitkristalle miteinander zu verbinden. Damit kommt man dem Ziel, Quantencomputer ohne aufwändige Kühlsysteme zu bauen, einen Schritt näher.

Normale Kristalle wiederholen ihre Struktur im dreidimensionalen Raum in alle Richtungen, wenn sie wachsen. Zeitkristallle ändern ihren Zustand zusätzlich in regelmäßigen Zeitintervallen und kehren immer wieder zu ihrem Ausgangszustand zurück. Man kann sich das vorstellen wie ein Eiswürfel, der immer wieder schmilzt und dann wieder in seinen gefrorenen Zustand zurückkehrt.

Phänomen Zeitkristall

Zeitkristalle oszillieren also konstant in einer sich wiederholenden Bewegung, dem "Ticken". Dafür muss theoretisch keine Energie zugeführt werden, was eigentlich den Gesetzen der Thermodynamik widerspricht. Die Zeitkristalle, die tatsächlich geschaffen werden konnten, werden allerdings mit Energie angeregt.

2016 konnte erstmals das Prinzip der Zeitkristalle bewiesen werden. Google konnte 2021 einen Zeitkristall erschaffen (mehr dazu hier). 2021 konnte zudem ein Forscher*innen-Team einen Zeitkristall bei Raumtemperatur erschaffen. Das "ticken" dieses Zeitkristalls wurde auf Video festgehalten: