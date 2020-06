Raumfrachter Dragon erfolgreich zur ISS gestartet

Wenn er angekommen ist, können die Astronauten endlich ein weiteres Problem in Angriff nehmen: den Ersatz eines kaputten Backup-Computerteils an der ISS. Ein dafür notwendiger Außeneinsatz soll am Mittwoch stattfinden. Nach rund einem Monat an der Station soll der „ Dragon“, beladen unter anderem mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, wieder ablegen.

Der Frachter hatte ursprünglich schon Mitte März zur ISS aufbrechen sollen, der Start war aber wegen verschiedener technischer Probleme immer wieder verschoben worden. Zunächst mussten Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden, dann ging ein Radar am Weltraumbahnhof kaputt, schließlich kamen die Computerpanne an der ISS und ein defekter Heliumtank in der Trägerrakete „Falcon 9“ dazwischen.

Insgesamt sind bis 2016 mindestens zwölf „ Dragon“-Flüge geplant. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 1,6 Milliarden Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro).