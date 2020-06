Rubiks Zauberwürfel ist 40 Jahre alt

Ernö Rubiks Würfel hat einfach etwas Faszinierendes an sich. „Man kann ihn angreifen, manipulieren, die Farben sind bunt. Das spielt alles zusammen“, meint Paul Hoffman. „Und außerdem: Es ist eine menschliche Eigenschaft, dass man Ordnung ins Chaos bringen will.“ Und das sieht noch dazu auf den ersten Blick so bestechend einfach aus. „Und ist oft doch zum Verrücktwerden schwierig“. Der Direktor des Liberty Science Centers weiß wovon er spricht: In den 1980er-Jahren kaufte er einen der ersten Würfel. Nach 20 Minuten riss ihm der Geduldsfaden und er zerlegt ihn. „Mich hat der Mechanismus am meisten interessiert“.