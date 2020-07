Satellit liefert genaueste Eisdicke-Daten

Mit Hilfe des europäischen Satelliten CryoSat haben Forscher erstmals genaue Daten zur Dicke der Eisdecke in der Arktis gesammelt. Das teilten die europäische Raumfahrtbehörde Esa und die britische Raumfahrtorganisation am Dienstag in London mit.

Die Bilder zeigen Veränderungen in Dicke und Form des Meereises. Erstmals sei ein kompletter Winterzyklus gemessen worden - von Oktober 2010 bis März 2011. Die Beobachtungen starteten mit dem Zufrieren des Ozeans im Herbst und endeten auf dem Höhepunkt der Eisdicke im März.

Auf dem Höchststand betrug das Volumen 14.500 Kubikkilometer. Künftig können damit die Veränderungen im Jahresvergleich aufgezeigt werden. Davon versprechen sich die Wissenschafter Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Klimawandels.