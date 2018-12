Satellit mit Gewächshaus startet ins All

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) will im Weltall ein Gewächshaus für den Einsatz auf dem Mond oder Mars testen. Ziel ist es, Astronauten bei Missionen in der Ferne mit frischen Tomaten und anderem Gemüse zu versorgen. Eigentlich hätte die Rakete mit einem entsprechend ausgestatteten Satelliten namens "Eu:CROPIS" bereits am Sonntagabend von Kalifornien aus abheben sollen, allerdings verzögert sich der Start, wie Sonntagfrüh mitteleuropäischer Zeit bekannt wurde. Nun soll die Rakete erst am Montag abheben.