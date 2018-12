Satelliten sollen Daten mittels Laserpointer an Erde schicken

Statt mit Radiowellen sollen Satelliten künftig mittels Laserpointer zur Erde funken. So stellt sich das zumindest das Massachusetts Institute of Technology ( MIT) vor. Gerade sogenannte CubeSats sollen von der Technik profitieren. Das sind Mini-Satelliten in der Größe einer Schuhschachtel, die ein vielfaches leichter und günstiger sind als ihre regulären Pendants. Seit dem Jahr 1998 sind rund 2000 Stück davon ins All geschossen worden.

CubeSats machen hochkomplexe Aufnahmen der Erdoberfläche, die oft mehrere Terrabyte groß sind. Weil auf dem Satelliten die Energie aber auch der Platz für größere Antennen fehlt, dauert die Übertragung extrem lange. Die Forscher wollen dabei deshalb nun auf Laser-Technologie setzen. Damit soll es künftig möglich werden, bei jedem Vorbeiflug tausende hochauflösende Bilder zu senden.