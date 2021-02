Satellitenbild zeigt Schnee auf Hawaiis Vulkanen

Das Satellitenbild wurde am 6. Februar mit dem Operational Land Imager (OLI) der NASA und des US Geological Survey auf dem Landsat-8-Satelliten aufgenommen.

Damit haben alle US-Bundesstaaten, mit Ausnahme von Florida, in diesem Jahr Schnee gesehen. In Hawaii liegt das an dem lokalen, saisonalen Wetterereignis „Kona low“. Das Wort stammt aus dem Polynesischen und bedeutet soviel wie „leewärtiger Sturm“.

Kona-Stürme sind Wirbelstürme, die in dieser Jahreszeit in der Regel durch Wind aus der westlichen Richtung entstehen. Durch Niederdruck ändern sie ihre Richtung in den Südwesten. Es entstehen Sturmwolken über dem Pazifischen Ozean, die gemeinsam mit kalter Luft über die Inseln wandern. Die Temperaturen an den Gipfeln sinken, sodass es in Folge schneit. Auch in den Sommermonaten können Kona-Stürme auftreten.

Globale Erderwärmung

Laut einer Studie des International Pacific Research Center (IPRC) an der University of Hawaiʻi at Mānoa aus dem Jahr 2017 könnten Schneefälle auf den Vulkanen innerhalb des restlichen Jahrzehnts jedoch ganz schwinden, wie Satelliten-Daten und Modelle vorhersagen. Grund dafür ist die globale Erwärmung.