Spektakuläres Video zeigt Ausbruch des Ätnas

Europas größter aktiver Vulkan in Italien spuckt Asche und Lava aus. Ein Video zeigt den Ausbruch.

Der Ätna auf der italienischen Insel Sizilien hat in den vergangenen Tagen wieder Asche und Lava ausgespuckt. An den Hängen des Vulkans liefen Lavaströme herab, Steine, Gase und Asche wurden in die Luft geschleudert.

Auf dem YouTube-Kanal von "etna walk" wurde ein spektakuläres Video veröffentlicht, das den Ausbruch des Ätnas und die Lavaströme zeigt.