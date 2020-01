Satelliten-Aufnahmen zeigen Vulkanausbruch auf den Philippinen

Am 12. Jänner brach der Taal Vulkan auf den Philippinen aus, nachdem er tagelang Rauch und Asche gespuckt hatte. Hundertausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen, nachdem über Nacht 75 vulkanische Beben gemessen wurden. Das seismologische Institut Phivolcs sieht das Sicherheitsrisiko weiterhin als hoch. Ein Satellitenvideo des NOAA NWS Ocean Prediction Center zeigt, wie der Vulkan ausbricht. Deutlich zu sehen ist, in welcher Geschwindigkeit die Wolke aus Asche, Gestein und Lava in die Höhe schießt.