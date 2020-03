Sensationelle Entdeckung soll Verständnis über Klima verbessern

Fund bestätigt

Bei der dritten von insgesamt vier Messkampagnen entdeckte Patrick Veres von der US-Klimabehörde NOAA die Schwefelverbindung Hydroperoxymethyl thioformate (HPMTF) im Massenspektrometer an Bord des Flugzeugs. Bei der vierten Kampagne wurde dieser Befund bestätigt.

HPMTF ist ein Abbauprodukt von Dimethylsulfid (DMS). Diese Verbindung wird von mikroskopisch kleinen, im Meer lebenden Algen (Phytoplankton) in die Atmosphäre abgegeben. Pro Jahr gelangen so geschätzte zehn bis 35 Millionen Tonnen aus dem Meerwasser in die marine Atmosphäre. DMS ist damit die größte natürliche Schwefelquelle für die marine Atmosphäre.

Aus DMS entsteht in weiteren Reaktionen Sulfataerosol, das eine große Rolle bei der Bildung von Wolken über den Ozeanen spielt. Durch den Nachweis von HPMTF in der Atmosphäre ist ein weiterer Reaktionspfad zur Entstehung von Sulfataerosolen hinzugekommen.

HPMTF verlangsamt die DMS-Oxidation, sodass Sulfataerosol auch an von der Emission entfernten Gebieten, etwa in den Polarregionen, entstehen kann.