So kapert das Coronavirus Zellen im Körper

Um den Abwehrmechanismus des Körpers ausschalten und sich unkontrolliert im Körper verbreiten zu können, müssen Viren bestimmte Tricks anwenden - so auch das Coronavirus. Schweizer Forscher der ETH Zürich und Universität Bern haben nun einen Mechanismus entdeckt, mit dem das Coronavirus Zellen überlisten und die Produktion von Virusproteinen statt zelleigenen in Gang setzen kann. So wird nicht nur die Produktion neuer Viren angeregt, sondern auch die Immunantwort gegen die Coronainfektion gehemmt.

Genetische Informationen entschlüsselt

Nachdem das Coronavirus eine menschliche Zelle gekapert hat, wird das Protein namens NSP1 als eines der ersten Virusproteine hergestellt. Von anderen Coronaviren wusste man bereits, dass NSP1 die Produktion von zelleigenen Proteinen hemmt. Die Wissenschafter haben nun herausgefunden, wie das genau geschieht. Die sogenannten Ribosomen lesen genetische Informationen ab und stellen darauf basierend Proteine her.