SpaceX muss Raketenstart abbrechen

An Bord der Falcon 9 soll ein Kommunikationssatellit für Bangladesch ins All geschossen werden. SpaceX setzt bei diesem Flug erstmals eine neue Antriebseinheit ein, die bis zu hundertmal wiederverwendet werden kann. Dadurch sollen die Preise für Flüge in die Erdumlaufbahn weiter gesenkt werden. Die "Block 5" genannte Antriebseinheit wird den Satelliten in einer Höhe von rund 35.000 Kilometer aussetzen.