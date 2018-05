Elon Musk zeigt erstmals die neueste Version der Falcon 9

Elon Musk hat es sich nicht nehmen lassen, per Instagram das erste offizielle Bild der neuesten, und womöglich letzten, Version der Falcon-9-Rakete zu zeigen. Die Falcon 9 mit dem Upgrade „Block 5“ wird darin zur Startrampe gebracht. Sollte alles glattgehen, wird sie am 7. Mai einen Satelliten ins All bringen. Dieser Start könnte einer der Wichtigsten in der Geschichte von SpaceX sein und in Sachen Relevanz den Falcon-Heavy-Testflug hinter sich lassen.

Der Grund dafür ist die hohe Wiederverwendbarkeit des Boosters. Bisher hat SpaceX die Triebwerksstufen seiner Falcon 9 nur zwei Mal wiederverwendet. Durch zahlreiche Upgrades und Weiterentwicklungen sollen die Block-5-Raketen mindestens zehn und vielleicht sogar bis zu 100-mal in den Orbit starten können, bevor sie ausgemustert werden müssen.

Es war von Anfang an das Ziel von SpaceX die Falcon 9 so weiterzuentwickeln, dass sie möglichst oft wiederverwendet werden kann. Sollte der erste Flug der Block 5 erfolgreich sein, werden es vermutlich auch die nächsten mit den gebrauchten Block-5-Boostern sein. SpaceX hätte damit sein Ziel erreicht.