Spinnenfäden als Vorbild für Atemschutzmasken

An der Uni Linz will man von Spinnen lernen, Material für hochwertige Atemschutzmasken herzustellen. Das erklärte Professor Werner Baumgartner vom Institut für Medizin- und Biomechatronik im JKU-Corona-Update.

Für möglichst gute FFP-Masken brauche man möglichst viele Fasern in möglichst vielen dünnen Lagen übereinander, so Baumgartner. Je kleiner diese Fasern sind, umso günstiger wird das Verhältnis, um die problematischen Artikel abzufangen. Daher würden viele Firmen versuchen, Nanofasern zu produzieren. Nachteil: Diese haften durch Adhäsion an allem "wie der Gekko an einer Oberfläche".

An der JKU verfolgt man auf der Suche nach geeigneten Fasern derzeit einen Ansatz mit Spinnen: Diese produzieren trockene Fasern, aus denen sie einen Faden und daraus schließlich ihr Netz weben, erklärte Baumgartner. Und: "Diese Tiere schaffen es auch, diese Fasern zu verarbeiten ohne sich zu verheddern." Das sei auf bestimmte Strukturen an ihren Hinterbeinen zurückzuführen. Da möchte man sich etwas abschauen: "Das wollen wir in der Produktion von künstlichen Fasern auch zum Funktionieren bringen", erklärte der Forscher den Plan einer seiner Doktorandinnen.