Experte warnt vor FFP-Masken im Supermarkt

In Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln ist es in Österreich Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Dabei handelt es sich um die simpelste Art und Weise, große Tröpfchen abzufangen. Die MNS-Masken sind entweder aus Papier oder Baumwolle und können auch selbstgemacht werden. Eine Stufe darüber stehen Feinstaubmasken, sogenannte FFP-Masken, die es in mehreren Schutzkategorien gibt.

Vor dem Einsatz jener in Supermärkten warnt Werner Baumgartner vom Institut für Medizin- und Biomechatronik im aktuellen Corona Update, einer Gesprächsreihe der Johannes Kepler Universität Linz (JKU).

"Relativ witzlos"

“Die Materialien einer FFP-Maske schützen sehr gut vor dem Eindringen. Dadurch braucht es aber auch ein Rückschlagventil, weil man sonst damit kaum Luft einatmen könnte”, erklärt Baumgartner. Dieses Rückschlagventil sorge aber auch dafür, dass Luft vom Träger ungefiltert ausgeatmet wird.

Der Träger sei zwar gut geschützt, die Umgebung aber kaum. “Es ist also relativ witzlos, eine solche Maske beim Einkaufen zu tragen”, so Baumgartner. Wer andere schützen wolle, sollte auf MNS-Masken setzen.